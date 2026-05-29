PIB do Brasil encerra 1º trimestre na 6ª posição em ranking de crescimento com 45 países

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Escrito por Daniela Amorim e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve o sexto melhor desempenho no primeiro trimestre de 2026 dentro de um ranking de crescimento considerando as informações de 45 países, divulgou a agência de classificação de risco Austin Rating.

O PIB do Brasil cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025, segundo os dados das Contas Nacionais trimestrais publicadas nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Os únicos locais com desempenho melhor do que o do Brasil no período foram Hong Kong (2,9%), Taiwan (2,8%), Dinamarca (1,9%), Coreia do Sul (1,7%) e China (1,3%).

O avanço brasileiro superou o resultado da economia de países como Estados Unidos (0,4%), Alemanha (0,4%), Itália (0,3%), México (-0,6%), Reino Unido (0,7%), Alemanha (0,4%) e Itália (0,3%).

Houve retração na economia do Chile (-0,3%), México (-0,6%), Israel (-0,8%) e Arábia Saudita (-1,5%), entre outros.

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O Brasil deve encerrar o ano de 2026 subindo ao posto de 10ª maior economia do mundo, após ter ocupado a 11ª posição em 2025, conforme as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) compiladas pelo economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini.

Considerando o tamanho do PIB em dólares, o Brasil evoluirá ainda à 9ª posição no ranking de maiores economias do mundo em 2027.