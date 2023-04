PIB do Brasil deve crescer 0,8% em 2023, com pouco interesse de investidores, diz Banco Mundial

Matheus Zúñiga, especial para a AE (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Mundial antecipa que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil irá crescer aproximadamente 0,8% este ano, enquanto estima que o crescimento em 2022 tenha sido de 2,9%. Semelhante a outros países da América Latina e do Caribe, parte do motivo pelo qual o aumento do Brasil não é mais alto se dá pelo fato de que os altos impostos e a má estabilidade econômica tornam o mercado "menos atraente para investidores".

continua após publicidade .

Em relatório, o Banco Mundial explica que seria interessante o País considerar "reshoring" e "nearshoring" quanto a sua produção, com o objetivo de tentar aumentar a competitividade da indústria brasileira enquanto problemas estruturais e de impostos pesados persistirem.

Tanto para 2024 quanto para 2025, o Banco Mundial prevê que o crescimento do PIB brasileiro será de 2%.