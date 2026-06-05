PIB das zona do euro encolhe 0,2% no 1º trimestre em relação aos três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 0,2% no primeiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo a leitura final divulgada nesta quinta-feira, 5, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 0,3% entre janeiro e março. Os números finais vieram bem abaixo das estimativas anteriores e das previsões de analistas compiladas pela FactSet, de alta trimestral de 0,1% e avanço anual de 0,8%.