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PIB das zona do euro encolhe 0,2% no 1º trimestre em relação aos três meses anteriores

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 07:09:00 Editado em 05.06.2026, 07:18:55
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O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 0,2% no primeiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo a leitura final divulgada nesta quinta-feira, 5, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 0,3% entre janeiro e março. Os números finais vieram bem abaixo das estimativas anteriores e das previsões de analistas compiladas pela FactSet, de alta trimestral de 0,1% e avanço anual de 0,8%.

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