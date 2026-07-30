PIB da zona do euro (preliminar) cresce 0,4% no segundo trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 30, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela Factset, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1% entre abril e junho, também acima do consenso da FactSet, de 0,5%.