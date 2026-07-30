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ECONOMIA

PIB da zona do euro (preliminar) cresce 0,4% no segundo trimestre ante os três meses anteriores

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 07:38:00 Editado em 30.07.2026, 07:49:00
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O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 30, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela Factset, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1% entre abril e junho, também acima do consenso da FactSet, de 0,5%.

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2º TRIMESTRE PIB preliminar zona do euro
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