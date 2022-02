PIB da zona do euro (preliminar) cresce 0,3% no 4º trimestre ante 3º trimestre

Da Redação

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre de 2021, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 31, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado ficou em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

continua após publicidade .

Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 4,6% entre outubro e dezembro. Neste caso, a projeção do mercado era de acréscimo um pouco maior, de 4,7%. A Eurostat revisou levemente para cima o avanço do PIB da zona do euro no terceiro trimestre ante o segundo, de 2,2% para 2,3%. Em todo o ano de 2021, o PIB do bloco apresentou crescimento de 5,1% em relação a 2020, de acordo com a primeira estimativa da agência.