PIB da zona do euro deve crescer 3,2% em 2022 e 0,3% em 2023, diz relatório da UE

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, espera que a economia da zona do euro cresça 3,2% em 2022, com desaceleração forte em 2023, quando deve avançar apenas 0,3%. Além disso, espera que a inflação siga forte na região, além de destacar a "excepcional incerteza" do quadro econômico, diante da guerra da Rússia na Ucrânia e seus efeitos. O órgão publicou nesta sexta-feira, 11, seu relatório de Projeção Econômica do Outono de 2022.

A UE diz que, após um primeiro semestre "forte", a economia do bloco entra "em uma fase muito mais desafiadora". Os choques provocados pela guerra no continente prejudicam a demanda global e reforçam pressões inflacionárias pelo mundo. A UE lembra ainda que está entre as economias avançadas mais expostas ao problema, pela proximidade com o conflito e pela "forte dependência de importações de gás da Rússia".

A crise de energia erode o poder de compra das famílias e pesa na produção. Com isso, a revisão para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2022 foi em alta, mas a de 2023 ficou "significativamente mais fraca" em comparação com as projeções de verão da Comissão Europeia. Em toda a UE, a previsão agora é de crescimento de 3,3% em 2022 e também de 0,3% em 2023.

Para 2024, a Comissão Europeia projeta crescimento de 1,5% na zona do euro e de 1,6% em toda a UE.

As projeções apontam ainda que a inflação ainda atingirá o pico na região, antes de "gradualmente desacelerar". No ano atual, a Comissão Europeia espera que o índice de preços ao consumidor fique em 8,5% na zona do euro (e em 9,3% na UE). Em 2023, a expectativa é de avanço de 6,1% no CPI da zona do euro e de 7,0% na UE, e em 2024 de alta de 2,6% na zona do euro e de 3,0% em todo o bloco. A Comissão lembra que, em comparação com as projeções de um semestre atrás, houve revisão em alta de quase 1 ponto porcentual no CPI para 2022 e de mais de 2 pontos em 2023.

Mesmo com o "ambiente desafiador", o mercado de trabalho tem se mantido forte, diz o relatório. A UE projeta que as taxas de desemprego em todo o bloco fiquem em 6,2% em 2022, 6,5% em 2023 e em 6,4% em 2024.

O relatório também ressalta, porém, o elevado grau de incerteza. Para a Comissão Europeia, a guerra na Ucrânia ainda tem claro potencial para causar problemas econômicos. A maior ameaça é de acontecimentos adversos no mercado de gás e no risco de falta dele, especialmente no inverno local de 2023-2024, diz o texto.

A Comissão Europeia lembra que publica essas projeções mais abrangentes duas vezes ao ano, na primavera e no outono locais, além de duas "projeções interinas", no inverno e no verão.

Previsões de maio

Como comparação, em suas projeções de maio a Comissão Europeia esperava crescimento de 2,7% no PIB da zona do euro neste ano e de 2,3% em 2023. Para a inflação ao consumidor (CPI), as expectativas eram de altas de 6,1% e 2,7%, respectivamente.