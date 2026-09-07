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PIB da zona do euro cresce 0,6% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra leitura final

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo leitura final divulgada nesta segunda-feira, 7, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

Na comparação anual, o PIB do bloco avançou 1,2% entre abril e junho.

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Os números mostraram revisão ante a segunda leitura preliminar, que apontava alta de 0,4% no trimestre e de 1% no ano, e vieram acima da previsão da FactSet na comparação trimestral, de alta de 0,5%, enquanto a taxa anual ficou em linha com a projeção, de 1,2%.

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