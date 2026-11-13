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ECONOMIA

PIB da zona do euro cresce 0,4% no 3º trimestre, confirma revisão

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 13, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

Na comparação anual, o PIB do bloco avançou 1,3% entre julho e setembro.

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Os dados confirmaram as estimativas preliminares e vieram em linha com as projeções de analistas consultados pela FactSet.

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ZONA DO EURO/PIB/3º TRIMESTRE
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