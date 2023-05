PIB da Turquia cresce levemente no 1º trimestre, apesar de terremoto

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2023 ante os últimos três meses do ano passado, apesar do devastador terremoto que atingiu o país em fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 31, pelo Turkstat, como é conhecido o instituto de estatísticas local. Ainda que positivo, o resultado do PIB turco no primeiro trimestre mostrou significativa desaceleração ante o avanço de 0,9% visto no quarto trimestre de 2022. Já na comparação anual, a economia da Turquia teve expansão de 4% entre janeiro e março, ganhando força em relação ao acréscimo de 3,5% observado no último trimestre do ano passado, informou o Turkstat.

