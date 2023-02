PIB da Rússia recua 2,1% em 2022

Letícia Simionato (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia caiu 2,1%, em 2022, segundo relatório do instituto oficial de estatísticas do país, Rosstat, divulgado nesta terça-feira, 21. A contração foi bem menor do que a esperada pelo mercado, no contexto da guerra na Ucrânia.

"A queda do PIB foi afetada pela redução do índice de volume físico de valor adicionado nos seguintes setores: comércio no atacado e varejo; abastecimento de água, escoamento de água, organização da recolha e eliminação de resíduos; atividades de eliminação da poluição; indústrias manufatureiras; transporte e armazenamento", destaca a Rosstat.

Em 2021, o PIB russo cresceu 4,7% - resultado que representou a mais acelerada expansão da economia russa desde 2011, de acordo com a Capital Economics.