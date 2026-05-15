PIB da Rússia recua 0,2% no 1º trimestre na comparação anual, aponta preliminar
Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 13:36:00 Editado em 15.05.2026, 13:48:05
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O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia registrou retração de 0,2% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025, segundo a primeira leitura divulgada nesta sexta-feira, 15, pela agência de estatísticas do país, a Rosstat.
A Rosstat ressalta que os dados não incluem informações estatísticas das regiões da Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, anexadas pela Rússia em meio à guerra com a Ucrânia, e estão sujeitos a revisões nas próximas leituras.
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O comunicado não trouxe mais detalhes sobre o PIB do país do período.
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