A Rússia publicou nesta quinta-feira, 15, suas estimativas finais para o Produto Interno Bruto (PIB) do país no primeiro trimestre de 2023, uma queda de 1,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada em relatório do instituto oficial de estatísticas do país, Rosstat.

continua após publicidade

Na leitura inicial, o recuo havia sido de 1,9%.