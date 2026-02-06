PIB da Rússia avança 1% no ano de 2025, aponta primeira leitura

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia avançou 1,0% em 2025 em relação a 2024, após crescimento de 4,9% em 2024 ante 2023, segundo a primeira leitura divulgada nesta sexta-feira pela agência de estatísticas do país, a Rosstat. Em valores correntes, a economia russa somou 213,5 trilhões de rublos (US$ 2,77 trilhões) no ano passado. O deflator do PIB ficou em 4,5%, indicando desaceleração frente à inflação implícita de 2024.

Pelo lado da oferta, o desempenho foi heterogêneo. A indústria de transformação cresceu 3,9%, enquanto construção avançou 2,7%. Em contraste, a extração de recursos naturais recuou 1,7%, refletindo restrições externas e ajustes na produção. O setor de comércio também encolheu (-1,1%), assim como atividades administrativas e serviços auxiliares. Já hotéis e restaurantes tiveram forte expansão (8,9%), e o segmento financeiro e de seguros cresceu 3,8%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na ótica da demanda, os gastos com consumo final aumentaram 2,9%, puxados principalmente pelo consumo das famílias (3,4%). O consumo do governo subiu 1,6%. Por outro lado, o investimento agregado caiu 3,0%, apesar do avanço de 1,7% na formação bruta de capital fixo, afetado pela redução de estoques.

A contribuição do setor externo para a atividade foi menor em 2025. O superávit comercial somou 5,63 trilhões de rublos (US$ 73,1 bilhões), o equivalente a 2,6% do PIB, abaixo do saldo de 8,66 trilhões de rublos (US$ 112,4 bilhões) registrado em 2024 (4,4% do PIB), segundo a primeira estimativa da Rosstat, o que reduziu o impulso do comércio exterior sobre o crescimento econômico.

A Rosstat ressalta que os dados não incluem informações estatísticas das regiões da Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, anexadas pela Rússia em meio à guerra com a Ucrânia, e estão sujeitos a revisões nas próximas leituras.