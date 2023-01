PIB da Itália recua 0,1% no 4º trimestre, menos do que o esperado

(via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália encolheu 0,1% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 31, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,2% da economia italiana no último trimestre do ano passado, mas veio após expansão de 0,5% no terceiro trimestre ante o segundo e também marcou a primeira contração desde o último trimestre de 2020. Na comparação anual, o PIB italiano se expandiu 1,7% entre outubro e dezembro. Neste caso, o consenso no levantamento do WSJ era de alta de 1,6%. Em todo o ano de 2022, a Itália cresceu 3,9%, informou o Istat.