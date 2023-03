Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália encolheu 0,1% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. A variação confirmou a estimativa preliminar, anunciada no fim de janeiro. Na comparação anual, o PIB italiano se expandiu 1,4% entre outubro e dezembro. Neste caso, a Istat havia originalmente previsto avanço maior, de 1,7%.