PIB da Itália cresce 0,3% no 1º trimestre após revisão para cima

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo levantamento final divulgado nesta sexta (29) pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado ficou acima da leitura inicial e também da previsão de analistas consultados pela FactSet, ambas de alta de 0,2%. Na comparação anual, o PIB italiano avançou 0,8% entre janeiro e março, também ligeiramente acima da estimativa inicial de 0,7%.