PIB da Itália cresce 0,2% no 1º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 0,2% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo levantamento preliminar divulgado nesta quinta-feira, 30, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% no período. Na comparação anual, o PIB italiano registrou alta de 0,7% entre janeiro e março, em linha com o consenso da FactSet.