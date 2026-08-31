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ECONOMIA

PIB da Índia tem expansão anual de 7,8% no trimestre fiscal de abril a junho

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia registrou crescimento de 7,8% no trimestre fiscal encerrado em junho, ante igual período do ano anterior, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 31, pelo Mospi, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado representa uma desaceleração ante o avanço de 8,6% no trimestre fiscal janeiro a março, mas veio acima da previsão de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 7,5%. Fonte: Dow Jones Newswires

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