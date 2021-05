PIB da Índia cresce 1,6% no trimestre fiscal encerrado em março

Continua após publicidade

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 1,6% no trimestre encerrado em 31 de março, o último do ano fiscal, na comparação com o anterior. Ainda assim, a atividade econômica indiana tombou 7,3% no ano fiscal como um todo.

A leitura não reflete o impacto de uma das piores ondas de coronavírus do mundo em abril e maio, quando a Índia estabeleceu recordes globais para novos casos diários e mortes.

Economistas dizem que bloqueios regionais e perdas em massa de empregos afetaram a economia nos últimos dois meses.