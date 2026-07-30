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ECONOMIA

PIB da França (preliminar) sobe 0,2% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 07:11:00 Editado em 30.07.2026, 07:17:31
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O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo leitura preliminar divulgada nesta quinta-feira, 30, pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado ficou acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, que esperavam estabilidade no período. Na comparação anual, a economia francesa teve expansão de 0,7% entre abril e junho, abaixo da projeção de alta de 0,9%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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2º TRIMESTRE França PIB preliminar
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