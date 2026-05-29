PIB da França (final) cai 0,1% no 1º trimestre ante os três meses anteriores
Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 07:34:00 Editado em 29.05.2026, 07:44:18
O Produto Interno Bruto (PIB) da França recuou 0,1% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, informou nesta sexta-feira (29) o Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado veio levemente abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade.