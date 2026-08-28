PIB da França fica estável no 2º trimestre ante os três meses anteriores
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
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O Produto Interno Bruto (PIB) da França ficou estável no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo leitura final divulgada nesta sexta-feira, 28, pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da leitura preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, ambos de expansão de 0,2%.