PIB da França fica estável no 1º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da França ficou estável no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, informou nesta quinta-feira, 30, o Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da estimativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 0,2% no primeiro trimestre.

*Com informações da Dow Jones Newswires