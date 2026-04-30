PIB da França fica estável no 1º trimestre ante os três meses anteriores
Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 07:04:00 Editado em 30.04.2026, 07:11:46
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O Produto Interno Bruto (PIB) da França ficou estável no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, informou nesta quinta-feira, 30, o Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da estimativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 0,2% no primeiro trimestre.
*Com informações da Dow Jones Newswires
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