PIB da França cresce 0,2% no 1º trimestre, conforme previsto pelo mercado

Bruna Camargo (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,2% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta sexta-feira, 28, pelo Insee, o instituto de estatísticas do país. O resultado veio em linha com as expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal. O avanço vem apesar das pressões da alta inflação e após estagnação do PIB no quarto trimestre de 2022, agora revisado de +0,1% para 0%. Na comparação anual, o PIB francês se expandiu 0,8% no trimestre, levemente abaixo da previsão de 0,9%. Com informações do Dow Jones Newswires.