PIB da Espanha cresce 0,5% no 2º trimestre

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,5% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre do ano, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Na comparação anual do segundo trimestre, o PIB espanhol teve expansão de 2,2%.

Ambas as variações foram revisadas para cima.

Originalmente, no fim de julho, o INE havia estimado avanço trimestral de 0,4% e ganho anual de 1,8% do PIB.