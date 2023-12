PIB da Espanha cresce 0,3% no 3º tri ante anterior e 1,8% no confronto anual

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,3% no terceiro trimestre ante o anterior, informou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) do país nesta sexta-feira, 22. Em relação a igual período do ano anterior, a economia espanhola avançou 1,8% nos três meses encerrados em setembro de 2023.

continua após publicidade

Ambas as leituras vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pela FactSet.