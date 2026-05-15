PIB da Colômbia cresce 2,2% no 1º tri de 2026 ante igual período de 2025

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O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 2,2% no primeiro trimestre de 2026 ante igual período do ano anterior, informou o Departamento Administrativo de Estatísticas Nacionais (Dane) nesta sexta-feira, 15. Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço menor, de 1,9% no período anual.

Segundo o Dane, as maiores expansões foram observadas na Administração pública e defesa; planos de previdência social de filiação obrigatória; Educação; Atividades de assistência à saúde humana e serviços sociais, que cresceram 5,7%.

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Em contrapartida, a indústria de construção foi o destaque negativo do período (-5,4%). O setor de Agricultura, pecuária, caça, silvicultura e pesca recuou 1,4%.