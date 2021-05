PIB da Colômbia cresce 1,1% no 1º trimestre, na comparação anual, após contrações

Continua após publicidade

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia avançou 1,1% no primeiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta sexta-feira, 14, o Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), na leitura preliminar do dado. Com isso, o país voltou a crescer após registrar contrações durante três trimestres consecutivos, na comparação anual.

Na comparação com o quarto trimestre do ano passado, a alta do PIB foi de 2,9%.