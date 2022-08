PIB da Colômbia avança 12,6% no 2º trimestre, na comparação anual

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 12,6% no segundo trimestre, na comparação com igual período do ano passado. Ante o primeiro trimestre, o avanço foi de 1,5%, informou nesta terça-feira, 16, o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane).

Na série ajustada, o crescimento do primeiro trimestre foi de 8,5%, na comparação anual, e de 1,4% ante o trimestre anterior.

O resultado mais recente, portanto, significa uma aceleração do avanço do PIB nos dois casos.