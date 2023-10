PIB da China cresce 4,9% no 3º trimestre na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre, ante igual período de 2022, informou o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). O resultado ficou acima das estimativas dos analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam crescimento de 4,3%, mas indica uma forte desaceleração em relação ao resultado do segundo trimestre, quando o PIB do país cresceu 6,3%, na mesma base de comparação.

No acumulado do ano até setembro, a economia chinesa registrou expansão de 5,2%, acima da meta estipulada pelo governo chinês, de crescimento anual em torno de 5,0%.

Na comparação trimestral, o PIB chinês cresceu 1,3% no terceiro trimestre, acelerando em relação ao resultado trimestral do segundo trimestre, quando havia avançado apenas 0,8%. *Com informações da Dow Jones Newswires.