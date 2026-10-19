PIB da China cresce 4,5% no 3º trimestre, na comparação anual

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O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,5% no terceiro trimestre de 2026, na comparação com igual período do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) do país nesta segunda-feira, 19.

O resultado veio em linha com as previsões de analistas consultados pela FactSet e representa uma aceleração em relação à expansão de 4,3% registrada no trimestre anterior.

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Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o PIB da China cresceu 1,2% entre julho e setembro de 2026.

*Com informações da Dow Jones Newswires