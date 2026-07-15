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ECONOMIA

PIB da China cresce 4,3% na comparação anual do 2º trimestre e fica aquém do esperado

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 15.07.2026, 07:12:00 Editado em 15.07.2026, 07:24:33
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O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,3% no segundo trimestre de 2026, na comparação com igual período do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) do país na quarta-feira, 15.

O resultado ficou levemente abaixo das previsões de analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta de 4,6%, e representa uma desaceleração em relação à expansão de 5% registrada no trimestre anterior.

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Na comparação com o primeiro trimestre, o PIB da China cresceu 0,9% no segundo trimestre, o que também representa uma desaceleração ante a expansão de 1,3% registrada nos três primeiros meses do ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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