PIB da Argentina vai recuar 2,5% em 2023 e crescer 2,8% em 2024, aponta FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) espera que o Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina recue 2,5% em 2023, e que cresça 2,8% em 2024, segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 10. De acordo com o Fundo, a orientação orçamental do governo da Argentina deve continuar a ser mais restritiva do que em outros países emergentes, dado o tamanho de sua dívida, que permanece elevada. Para o FMI, a orientação deve garantir a sustentabilidade fiscal e de dívida no país sul-americano. No total, o fundo já desembolsou cerca de US$ 36 bilhões para a Argentina, que segue um plano de reestruturação da instituição e tem apresentado dificuldades para honrar a dívida.

continua após publicidade