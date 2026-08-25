PIB da Alemanha cresce 0,3% no 2º trimestre ante o 1º e fica acima da leitura preliminar

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,3% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo leitura final divulgada nesta terça-feira (25) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou ligeiramente acima da leitura preliminar divulgada no fim de julho e da expectativa de analistas da FactSet, ambas de expansão de 0,2%. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 1,0% no segundo trimestre, também acima da primeira leitura de crescimento de 0,9% entre abril e junho.