PIB da Alemanha cresce 0,3% no 1º trimestre de 2026 ante 4º trimestre de 2025
Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 10:14:00 Editado em 22.05.2026, 10:23:17
O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 22, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O dado confirmou a estimativa preliminar divulgada no fim de abril.
Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 0,4% no primeiro trimestre, acima da estimativa de 0,3%.
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