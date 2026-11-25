O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2026 ante o segundo, de acordo com revisão divulgada nesta quarta-feira (25) pelo Destatis, escritório federal de estatísticas do país. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 1,1% no terceiro trimestre. As leituras finais ficaram abaixo das estimativas preliminares, divulgadas no fim do mês passado, e das expectativas de analistas consultados pela FactSet, de altas de 0,2% ante o trimestre anterior e de 1,2% na comparação anual.