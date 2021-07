PIB da Alemanha (1ª estimativa) sobe 1,5% no 2º trimestre ante período anterior

Da Redação

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 1,5% no segundo trimestre de 2021 ante o primeiro trimestre, segundo a primeira leitura da dado divulgada nesta sexta-feira, 30, pela agência de estatísticas alemã Destatis. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 1,9% no período. Na comparação anual, o PIB da Alemanha subiu 9,2% entre abril e junho, ante previsão de avanço de 9,6%. A Destatis também revisou o recuo da economia alemã no primeiro trimestre deste ano de 1,8% para 2,1%, na comparação trimestral. (Com informações da Dow Jones Newswires).