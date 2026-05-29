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PIB da agropecuária sobe 2% no 1º trimestre de 2026 ante 4º trimestre de 2025, revela IBGE

Escrito por Daniela Amorim e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 09:46:00 Editado em 29.05.2026, 09:53:39
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O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária subiu 2,0% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta sexta-feira, 29 os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o PIB da agropecuária mostrou alta de 0,7%.

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O PIB da indústria subiu 1,0% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre do ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o PIB da indústria mostrou alta de 1,6%.

Entre as atividades industriais, a Extrativa Mineral subiu 3,6% e a Construção 2,9% no primeiro trimestre de 2026. A Indústria de transformação, por sua vez, subiu 0,1% no mesmo período.

Houve queda na atividade de Eletricidade e gás, água, esgoto de 0,3% e de Transformação, de 0,9%.

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Na comparação com um ano antes, as atividades extrativistas avançaram 13,1%, de construção 1,3% e de transformação 0,7%. Eletricidade e gás, águas, por sua vez, caíram 1,7%.

O Produto Interno Bruto de serviços, por sua vez, subiu 0,5% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o PIB de serviços mostrou alta de 2,1%.

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As atividades de Serviços têm peso de aproximadamente 70% na economia do país.

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