Escrito por Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul caiu 0,2% no terceiro trimestre ante o anterior, após ajustes sazonais. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 5, pelo instituto oficial de estatísticas do país, Statssa.