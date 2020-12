PIB bateu na trave, mas queda no ano não será tão significativa, diz Mourão - TNOnline

Continua após publicidade

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, avaliou que o resultado da atividade econômica no terceiro trimestre "bateu na trave" por ter ficado abaixo das expectativas. Em entrevista no Palácio do Planalto, ele afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) não deve ter uma queda tão significativa em 2020.

O PIB teve crescimento recorde de 7,7% no terceiro trimestre ante o trimestre anterior, mas ficou abaixo das expectativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam avanço de 8,80%, conforme a mediana das previsões coletadas.

"Um bom resultado. A expectativa era oito e alguma coisa. Bateu na trave. A queda do segundo trimestre foi muito grande, ela vai ser recuperada ao longo desse terceiro, mais o quarto e no ano que vem. Isso já era o esperado", disse Mourão.

Após a divulgação do resultado pelo IBGE, algumas instituições apontam a possibilidade de a queda no PIB em 2020 ser menor do que o previsto anteriormente.

No início da pandemia, chegou-se a prever uma queda do PIB de cerca de 10%. Agora, as projeções estão em uma queda em torno de 4,5%. Para o Rabobank, a projeção do ano deve passar de uma redução de 4,9% para uma queda de 4,6%. O Goldman Sachs, por sua vez, manteve a projeção de contração em 4,5%.

"O grande ponto é que as principais instituições davam que o Brasil ia ter uma queda grande este ano e a queda não será tão significativa", declarou o vice-presidente, ponderando que ter um resultado negativo na economia é "muito ruim" para o Brasil.