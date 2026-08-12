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Piá suspende produção em meio a dificuldades financeiras e indefinição com a Tirol

Escrito por Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Cooperativa Piá suspendeu temporariamente a produção em sua fábrica de Nova Petrópolis (RS) diante da ausência de uma definição sobre a operação com a Tirol, em mais um desdobramento da crise financeira enfrentada pela cooperativa. A empresa informou nesta quarta-feira, em comunicado, que a paralisação decorre de ajustes operacionais e que a produção será retomada quando houver condições operacionais e financeiras para isso. "A cooperativa segue enfrentando um cenário financeiro desafiador, que exige a adoção de medidas necessárias para a preservação de suas atividades e a reorganização de sua operação neste momento", informou a Piá.

A cooperativa não estabeleceu prazo para a retomada. Segundo a empresa, a ausência de definição sobre a operação com a Tirol tornou necessários "ajustes operacionais que resultaram na suspensão temporária da produção em sua fábrica".

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A Piá afirmou que trabalha para que o período de suspensão seja o mais breve possível e que as atividades produtivas serão retomadas "assim que houver condições operacionais e financeiras para isso". A cooperativa lamentou os impactos decorrentes da medida e disse que continuará avaliando o cenário e adotando as providências necessárias para conduzir o processo "com responsabilidade".

O episódio ocorre após a Piá aprovar, em março, a liquidação da cooperativa com continuidade das atividades, medida adotada para permitir a renegociação de dívidas e buscar o reequilíbrio financeiro da entidade. Em junho, os associados aprovaram um pré-acordo com a Tirol para a venda da marca Piá e de suas submarcas. A operação, no entanto, ainda depende do cumprimento de etapas e condições para sua conclusão. Pelos termos anunciados à época, a produção dos produtos lácteos da marca Piá continuaria sendo realizada pela cooperativa na unidade de Nova Petrópolis após a conclusão da transação.

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PIÁ/PRODUÇÃO/SUSPENSÃO
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