Philip Lane sugere que BCE deve elevar juros após reunião de março

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, disse nesta segunda-feira que pressões de inflação subjacente sugerem que a autoridade monetária deverá seguir elevando seus juros básicos após a reunião de março. No começo de fevereiro, o BCE elevou seus juros em 50 pontos-base e previu um aumento da mesma magnitude para o encontro deste mês.

Em discurso feito em Dublin, capital da Irlanda, Lane citou mapeamento indicando que as pressões inflacionárias na zona do euro ainda são altas, mas que também há sinais de alívio.

Lane detalhou que as pressões inflacionárias mais fortes vêm de custos relacionados a alimentos e de desdobramentos do mercado de trabalho. Por outro lado, as pressões mais fracas estão ligadas a commodities energéticas, commodities não energéticas e não alimentícias, assim como à atividade econômica e a gargalos de oferta, acrescentou ele.

Lane disse ainda que o comportamento dos salários é uma "alta prioridade" para o BCE na avaliação da inflação subjacente.