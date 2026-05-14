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PF prende pai de Daniel Vorcaro em mais uma fase de operação sobre Banco Master

Escrito por Aguirre Talento (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 07:31:00 Editado em 14.05.2026, 07:43:22
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A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 14, o empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. Trata-se da sexta fase da Operação Compliance Zero, que mira irregularidades nas ações do Banco Master e do entorno de Vorcaro. A ação foi ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Henrique foi preso em Minas Gerais. Ele iria embarcar nesta quinta para Brasília para visitar seu filho na carceragem da Superintendência da PF - e também foi alvo de busca e apreensão.

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O pai de Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios do Banco Master, por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento. Segundo a investigação da PF, o dono do Master tentou esconder R$ 2 bilhões na conta do pai.

A Polícia Federal também cumpre outros seis mandados de prisão preventiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

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6ª FASE HENRIQUE VORCARO OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/BANCO MASTER Prisão
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