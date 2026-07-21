PF apreende carros de luxo do Careca do INSS para 'descapitalizar' esquema criminoso

A Polícia Federal cumpriu mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 21, para apreender carros de luxo do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS" e investigado sob suspeita de liderar um esquema de desvios de aposentadorias.

Procurada, a defesa diz que "comunicou nos autos, em outubro de 2025, a existência de veículos que não haviam sido apreendidos apesar da ordem judicial". "Na ocasião, de modo a afastar qualquer alegação de dilapidação ou ocultação patrimonial, indicou a localização dos bens e colocou-se à disposição para a sua retirada. Desde então, a defesa reiterou a informação em diversas oportunidades, mantendo os veículos permanentemente à disposição da autoridade policial para apreensão", afirmaram os advogados Danyelle Galvão e Leandro Raca.

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O "Careca do INSS" está preso preventivamente desde setembro do ano passado. A ação foi realizada dentro da Operação Sem Desconto. De acordo com comunicado da PF, a medida "tem a finalidade de descapitalizar investigado apontado como um dos principais atores do esquema criminoso".

Foram apreendidos um veículo BMW M5, um Audi R8 V10 e um Opala Diplomata. O valor total dos veículos apreendidos pode ultrapassar R$ 3 milhões.

A PF concluiu na semana passada o primeiro inquérito da Operação Sem Desconto e promoveu o indiciamento do "Careca do INSS" e de ex-dirigentes da autarquia sob suspeita de corrupção e outros crimes.

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A investigação aponta que o "Careca do INSS" e outros investigados pagaram propina a dirigentes da autarquia com o objetivo de manter o esquema de descontos ilegais em aposentadorias.