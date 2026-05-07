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Petz Cobasi registrou lucro líquido de R$ 7,9 milhões no primeiro trimestre de 2026

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 18:39:00 Editado em 07.05.2026, 18:48:25
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A Petz registrou lucro líquido de R$ 7,9 milhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 942,2% em relação a igual período do ano passado. A companhia destacou que os resultados divulgados consideram exclusivamente a operação da Petz, sem incluir efeitos da fusão com a Cobasi.

A receita líquida da varejista somou R$ 924,1 milhões no período, crescimento anual de 10,1%, impulsionada pela evolução das vendas digitais e pelo desempenho das lojas físicas.

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Já a receita bruta avançou 10,2%, para R$ 1,110 bilhão. Segundo a companhia, o trimestre mostrou "melhora sequencial trimestre a trimestre" nas vendas B2C, segmento de vendas ao consumidor final, além da evolução do canal digital e das lojas físicas.

O Ebitda ajustado atingiu R$ 91,4 milhões no trimestre, alta de 63,3% na comparação anual, enquanto a margem Ebitda ajustada subiu 3,2 pontos porcentuais, para 9,9%.

As marcas próprias mantiveram trajetória de crescimento, com alta de 25% no trimestre e participação de 13,5% das vendas totais, avanço de 1,7 ponto porcentual em um ano. Segundo a companhia, a categoria segue como "importante alavanca de diferenciação e fidelização", além de contribuir para expansão de margens.

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As despesas operacionais cresceram 2,3% no trimestre, para R$ 343,8 milhões, mas recuaram como proporção da receita líquida, passando de 40% para 37,2%. As despesas gerais e administrativas caíram 1% na comparação anual, enquanto as despesas com vendas avançaram 4,4%.

Já o resultado financeiro ficou negativo em R$ 10,5 milhões no trimestre, ante receita financeira líquida de R$ 3,2 milhões no mesmo período do ano passado. De acordo com a Petz, a linha foi impactada por maiores despesas financeiras e pelo efeito da operação de swap ligada à dívida 4131, que gerou impacto negativo de R$ 695 mil no trimestre, sem efeito caixa.

A empresa encerrou março com R$ 384,3 milhões em empréstimos, financiamentos e debêntures, considerando passivos circulantes e não circulantes. O caixa e equivalentes somavam R$ 21,3 milhões ao fim do trimestre, enquanto as aplicações financeiras totalizavam R$ 412,1 milhões.

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No primeiro trimestre, a Petz terminou o período com 265 lojas e 221,5 mil metros quadrados de área de vendas, mantendo presença em 24 Estados. As vendas mesmas lojas (SSS) cresceram 9,8% na comparação anual, acelerando a trajetória de crescimento iniciada após a reversão de tendência observada no quarto trimestre de 2024.

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PETZ COBASI/BALANÇO/1ª TRIMESTRE
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