PetroReconcavo tem lucro líquido de R$ 236,1 milhões no 3º trimestre, alta de 94%

A PetroReconcavo registrou lucro líquido de R$ 236,1 milhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 94% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida da companhia se manteve estável na comparação anual, totalizando R$ 786,3 milhões. O Ebitda avançou 3% na comparação anual, somando R$ 359,6 milhões.

A geração de caixa livre da PetroReconcavo foi de R$ 134 milhões, aumento de 81% em relação ao trimestre anterior. Já a dívida líquida informada pela companhia dos últimos 12 meses foi de R$ 1,2 bilhão, representando alavancagem de 0,90 vez. O resultado financeiro líquido foi de R$ 78,0 milhões.

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No comunicado ao mercado, o CEO da PetroReconcavo, José Firmo, destaca que o trimestre da companhia também foi marcado pela ampliação do portfólio com a aquisição de dois blocos exploratórios no 6º Ciclo da Oferta Permanente da da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), localizados nas bacias Potiguar e do Recôncavo. "Adjacentes às nossas operações atuais, os blocos criam oportunidades de captura de expansão de reservas e sinergias em regiões onde já reunimos conhecimento geológico, experiência operacional e infraestrutura".

Operacional

No documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a produção média registrada no trimestre foi de 23,7 mil boe/dia, redução de 2% em relação ao trimestre imediatamente anterior e 10% menor na comparação com o terceiro trimestre de 2025. O desempenho de julho a setembro refletiu, segundo a companhia, a redução de 4,5% na produção do Ativo Potiguar, parcialmente compensada pelo aumento de 1% no Ativo Bahia.

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Os custos e despesas operacionais no período somaram R$ 367 milhões no trimestre, redução de 4% em comparação anual. Já o custo por barril foi de US$ 16,52/boe, 2% menor em relação ao trimestre anterior, favorecido pela apreciação de 2% do dólar no período e menores custos totais, que mais do que compensaram a base de produção menor.

Em um comunicado adicional, a petroleira informou a contratação de Peter Schlicht para o cargo de vice-presidente de Subsuperfície, iniciando o processo de transição com Troy Patrick Finney. Segundo a companhia, Troy permanecerá no cargo de diretor Estatutário até 31 de dezembro de 2026.