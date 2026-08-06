PetroReconcavo: lucro líquido atinge R$ 202,683 milhões no 2tri26, 15% a menos do que o 2tri25

A PetroReconcavo registrou um lucro líquido de R$ 202,683 milhões no segundo trimestre de 2026, uma queda de 15% em relação a igual período do ano anterior. O Ebitda subiu 6% na comparação anual, somando R$ 396,094 milhões. A receita líquida da companhia de abril a junho ficou estável, totalizando R$ 807,943 milhões.

A geração de caixa livre da companhia no segundo trimestre de 2026 foi de R$ 74,0 milhões, refletindo as atividades operacionais após deduções de investimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 10,8 milhões no trimestre, frente ao resultado negativo de R$ 1,0 milhão registrado no trimestre anterior.

Já a dívida líquida informada pela PetroReconcavo em 30 de junho era de R$ 1,41 bilhão, redução de 14% em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2025. A relação Dívida Líquida/Ebitda dos últimos 12 meses foi de 1,01 vez, ante 1,10 vez ao final de 2025.

Operacional

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A produção de petróleo no período diminuiu 12% em base anual, com uma média diária de 24,1 mil barris de óleo equivalente. O número representa também uma queda de 1% no comparativo trimestral.

O desempenho do trimestre foi marcado por produção estável no Ativo Potiguar, enquanto o Ativo Bahia apresentou queda na produção. O custo de extração consolidado foi de US$ 16,80 por barril de óleo equivalente.