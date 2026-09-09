Petróleo sobe e Brent atinge US$ 101 com escalada no Oriente Médio e ataques da Ucrânia

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira, 9, com o Brent voltando a operar acima dos US$ 100 por barril, em meio à continuidade de ataques entre Estados Unidos e Irã no Estreito de Ormuz e à infraestrutura energética da Rússia na guerra contra a Ucrânia.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em alta de 3,36% (US$ 3,29), a US$ 101,21 o barril.

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Já o petróleo WTI para outubro avançava 3,25% (US$ 3,02), a US$ 96,05 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

O Brent não fechava acima de US$ 100 por barril desde o final de julho. A alta nos preços da commodity ocorre enquanto a agência Fars informa que moradores das áreas da costa marítima de Jask, no sul do Irã, relataram ouvir barulhos de explosão.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) negou nesta quarta-feira que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) tenha atingido dois destróieres da Marinha americana no Oriente Médio.

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O órgão também afirmou ter atingido 10 petroleiros iranianos na região do Estreito de Ormuz. A Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) reportou pelo menos três ataques a embarcações na região do Golfo Pérsico nas últimas 24 horas.

Em meio aos ataques, a IRGC afirmou hoje que estabelecerá uma zona marítima restrita que partirá da região iraniana de Chabahar e avançará por partes do Golfo de Omã e do Mar Arábico. Segundo o órgão, qualquer embarcação que atravesse a área ficará sujeita a sanções.

Além das tensões entre EUA e Irã, o conflito entre Arábia Saudita e os Houthis, do Iêmen, se intensifica e corre risco de envolver o Paquistão, conforme a mídia internacional.

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Na guerra do Leste Europeu, diferentes regiões da Rússia registraram ataques nesta quarta-feira. Enquanto isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou hoje que o nível atual dos preços do gás no mercado europeu devem subir mais. Segundo ele, novos recordes estão por vir, e os europeus "estão bem cientes disso". Ainda, o avião em que o presidente ucraniano Volodmir Zelenski viajava para Oslo quase foi atingido por drones.

Em relatório, a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês) aumentou a projeção para o preço médio do petróleo Brent em 2026, para US$ 91, e 2027, para US$ 74, diante do choque de oferta. A agência também prevê spreads maiores e aperto prolongado nos estoques do diesel.