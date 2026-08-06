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Petróleo mais caro eleva em R$ 5,2 bi gasto das aéreas com combustível em 2026, diz Abear

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A alta do preço do petróleo no mercado internacional em decorrência dos conflitos no Oriente Médio elevou em R$ 5,2 bilhões os gastos das companhias aéreas brasileiras com querosene de aviação (QAV) em 2026, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

Com o reajuste de 1,9% anunciado pela Petrobras em 1º de agosto, o aumento acumulado do combustível alcançou 49% desde o fim de fevereiro, quando teve início a escalada das tensões na região.

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A exposição à volatilidade do mercado internacional fez o preço do QAV dobrar em maio, na comparação com o período anterior ao início do conflito, segundo dados da associação. O movimento ampliou o peso do combustível na composição de custos das aéreas.

O QAV agora responde por 39% dos custos das companhias, contra 32% antes do início da guerra.

O avanço reforça a pressão sobre as margens das empresas e aumenta o desafio do setor para absorver os impactos da valorização do petróleo sem repassar integralmente os custos aos passageiros, afirma a Abear.

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EUA/IRÃ/GUERRA/EFEITOS ECONÔMICOS/AÉREAS/ABEAR/COMBUSTÍVEIS/IMPACTO
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