Petróleo lidera exportações e sustenta superávit em outubro, mostra Icomex da FGV

A alta do superávit comercial brasileiro em 2026 seguiu ancorada no petróleo em outubro, com reflexos tanto na pauta quanto na composição setorial das exportações, segundo o Indicador de Comércio Exterior (Icomex) da Fundação Getulio Vargas (FGV). O óleo respondeu por 22,6% das vendas externas do mês, bem à frente da soja, com 8,3%, e foi o principal item embarcado para União Europeia, Estados Unidos e China. Com isso, a indústria extrativa concentrou 30,5% das exportações em outubro.

A FGV avalia que as guerras no Irã e na Ucrânia alteraram a geopolítica logística do fornecimento mundial de petróleo e beneficiaram o Brasil, ainda que com efeitos inflacionários. O instituto aponta, porém, que a maior volatilidade das commodities e os compromissos de transição energética reforçam a necessidade de diversificar produtos e mercados.

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Em outubro, a balança comercial teve superávit de US$ 9,3 bilhões, elevando o saldo acumulado no ano até o mês para US$ 71,0 bilhões. A FGV trabalha com perspectiva de superávit entre US$ 80 bilhões e US$ 85 bilhões ao fim de 2026. No acumulado até outubro, as exportações cresceram 11,2% em valor, com alta de 3,0% no volume e de 7,7% nos preços. Nas importações, o valor avançou 6,1% com aumento de 6,2% nos preços e recuo de 0,2% no volume, em quadro de termos de troca com pouca variação.

Recorte

Por regiões, o maior superávit foi com a Ásia, puxado pela China, que somou US$ 27,0 bilhões no acumulado até outubro. O Icomex destaca o papel do bloco da Asean na expansão do saldo asiático. No acumulado até outubro, o superávit com a Asean subiu US$ 3,1 bilhões ante 2025, para US$ 10,7 bilhões. Em outubro, a participação do bloco nas exportações brasileiras aumentou de 7,8% para 8,8%, com alta de 34,9% em valor, tendo o petróleo como principal item, com avanço de 211% e fatia de 29,7% na pauta ao bloco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá à reunião da Asean entre 15 e 18 de novembro, com objetivo de ampliar mercados para produtos brasileiros.

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Na Europa, houve reversão do déficit para superávit com a União Europeia, que passou de saldo negativo de US$ 1,2 bilhão para positivo de US$ 6,9 bilhões no acumulado até outubro. Na América do Sul, a queda do superávit foi atribuída à Argentina, com redução de US$ 3,2 bilhões no saldo, enquanto o restante da região aumentou o superávit de US$ 7,2 bilhões para US$ 9,0 bilhões. Na América do Norte, o déficit diminuiu com os Estados Unidos, que registraram saldo negativo de US$ 5,2 bilhões, queda de US$ 1,3 bilhão frente ao acumulado anterior.

Em volume exportado no acumulado até outubro, a Argentina teve o pior desempenho, com queda de 21,1%, seguida dos Estados Unidos, com recuo de 5,4%. A China ficou praticamente estável, com alta de 0,2%. Na comparação mensal, as exportações aos EUA avançaram 59,9%, impulsionadas pelo petróleo, que subiu 593% e respondeu por 31,3% do total. Já para a China houve recuo de 14,7% em outubro, atribuído ao menor embarque de soja no segundo semestre, sem compensação integral pelo avanço do petróleo, que cresceu 44,4% e teve 30,8% de participação.

O Icomex ressalta ainda a pressão de preços nas importações de commodities, com alta de 35,9% no acumulado até outubro e de 75,5% em outubro, tendência que se intensifica desde a guerra no Irã. No setor de petróleo, o superávit do óleo bruto no acumulado até outubro subiu de US$ 31,6 bilhões para US$ 45,3 bilhões em um ano. Considerando petróleo e derivados, o saldo chegou a US$ 37,0 bilhões, acima do saldo dos demais produtos, de US$ 34,0 bilhões, segundo a FGV.